Baselice a fuoco un deposito di rotoballe | si indaga sulle cause

Anteprima24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio ha avvolto questa notte, alle 2:00 circa, nei pressi dell’abitato di Baselice un cumulo di rotoballe accatastate ai margini della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti per mettere in sicurezza l’area. Sono ora in corso i rilievi dei caschi rossi per stabilirne le cause del rogo. (Foto di repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

