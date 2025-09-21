Baselice a fuoco un deposito di rotoballe | si indaga sulle cause
Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio ha avvolto questa notte, alle 2:00 circa, nei pressi dell'abitato di Baselice un cumulo di rotoballe accatastate ai margini della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti per mettere in sicurezza l'area. Sono ora in corso i rilievi dei caschi rossi per stabilirne le cause del rogo. (Foto di repertorio)
