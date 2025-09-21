Tutto facile per gli azzurri. La Nazionale italiana di baseball ha incasellato il secondo successo consecutivo agli Europei 2025, le cui partite del cosiddetto raggruppamento C si stanno svolgendo proprio nel nostro Paese, a Novara. La formazione tricolore infatti dopo il largo successo contro la Svizzera ha liquidato per 16-0 anche la Lettonia, gestendo il match senza particolari patemi. Buona prova degli uomini di Francisco Cervelli che, dopo un primo inning di assestamento, hanno sbloccato il tabellino nella seconda ripresa, mettendo a referto tre punti scaturiti da un fuoricampo di Guevara Ducato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball, l’Italia liquida anche la Lituania. Seconda vittoria agli Europei