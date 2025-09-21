Baseball l’Italia liquida anche la Lituania Seconda vittoria agli Europei
Tutto facile per gli azzurri. La Nazionale italiana di baseball ha incasellato il secondo successo consecutivo agli Europei 2025, le cui partite del cosiddetto raggruppamento C si stanno svolgendo proprio nel nostro Paese, a Novara. La formazione tricolore infatti dopo il largo successo contro la Svizzera ha liquidato per 16-0 anche la Lettonia, gestendo il match senza particolari patemi. Buona prova degli uomini di Francisco Cervelli che, dopo un primo inning di assestamento, hanno sbloccato il tabellino nella seconda ripresa, mettendo a referto tre punti scaturiti da un fuoricampo di Guevara Ducato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: baseball - italia
Baseball, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23
Giacomino Lasarcina: “L’Italia mi accolto, ho scoperto il baseball in ospedale. Sogno Los Angeles 2028”
Giaconino Lasarcina: “L’Italia mi accolto, ho scoperto il baseball in ospedale. Sogno Los Angeles 2028”
Francisco Cervelli, al primo successo in competizioni ufficiali alla guida di Italia Élite, commenta il vittorioso esordio degli Azzurri all’Europeo iniziato oggi a Novara. #ItaliaBaseball #GliAzzurri #baseball #EuroBaseball2025 #postpartita - facebook.com Vai su Facebook
Baseball: Italia a valanga sulla Svizzera nell'esordio agli Europei - X Vai su X
Baseball serie a. San Marino liquida la Fortitudo e si porta avanti nella serie - BOLOGNA: Marcano (Bacci 0/1) es (1/3), Pereira 3b (0/4), Agretti ed (0/4), Martina ss (1/4), Gamberini (Mezzetti 0/1) r (0/2), Borghi 1b (1/2), Albert dh (0/3), Dobboletta ec (1/3), Vaglio (Bissa 0/1) ... Si legge su msn.com