Baseball Europei 2025 | Italia ancora ok tra le big cade la Spagna campione in carica

Seconda giornata in archivio agli Europei di basebal l, che ancora sono dislocati in tre città differenti (Rotterdam per i gironi delle big, Novara e Borgerhout per quel che riguarda le “scalate” dal basso, per chi non ha potuto far bene nel 2023). Cominciano ad arrivare risultati di un certo rilievo sotto diversi aspetti. Innanzitutto i raggruppamenti delle big del 2023. Nel girone A cade la Spagna campione in carica, sconfitta nettamente per 9-1 dalla Cechia, mentre la Germania deve faticare tantissimo contro la Svezia, che non sarebbe esattamente la forza di maggior spicco del raggruppamento (anzi). 🔗 Leggi su Oasport.it

