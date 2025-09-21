Seconda giornata in archivio agli Europei di basebal l, che ancora sono dislocati in tre città differenti (Rotterdam per i gironi delle big, Novara e Borgerhout per quel che riguarda le “scalate” dal basso, per chi non ha potuto far bene nel 2023). Cominciano ad arrivare risultati di un certo rilievo sotto diversi aspetti. Innanzitutto i raggruppamenti delle big del 2023. Nel girone A cade la Spagna campione in carica, sconfitta nettamente per 9-1 dalla Cechia, mentre la Germania deve faticare tantissimo contro la Svezia, che non sarebbe esattamente la forza di maggior spicco del raggruppamento (anzi). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball, Europei 2025: Italia ancora ok, tra le big cade la Spagna campione in carica