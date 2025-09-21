Un base jumper italiano di 43 anni è morto questa mattina dopo essersi lanciato dalla cima del monte Mezza sopra Ospedaletto in bassa Valsugana in Trentino. L’uomo, originario di Ala in provincia di Trento, era salito assieme alla compagna che lo ha accompagnato fino a 300 metri dal decollo. A dare l’allarme, preoccupata non vedendolo arrivare, è stata proprio la donna che lo attendeva alla piazzola di Ospedaletto dove la vittima sarebbe dovuta atterrare. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Base jumper si schianta dopo lancio in Trentino, morto italiano di 43 anni