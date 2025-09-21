Base jumper si lancia ma non arriva a destinazione | trovato morto ore dopo
Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di un base jumper 43enne, che dalla tarda mattinata di domenica 21 settembre risultava scomparso a seguito di un lancio dai monti sopra Ospedaletto, in Valsugana. L’uomo, residente ad Ala, ha perso la vita nella tarda mattinata dopo essersi lanciato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Tiscali News. . Un base jumper brasiliano, Carlos Souto Maior Filho, lo scorso 13 agosto ha vissuto un incubo durante un lancio a Castelo Espírito Santo: il suo paracadute si è impigliato, facendolo precipitare per circa 900 metri sulle rocce. La scena, ripresa d - facebook.com Vai su Facebook
Il 13 agosto un base jumper brasiliano ha filmato il momento in cui è precipitato per 900 metri, dopo che il suo paracadute si è impigliato (Carlos Souto Maior Filho via Storyful) - X Vai su X
Base jumper si lancia dal monte Mezza: 43enne di Ala trovato senza vita dopo ore di ricerche - Giacomo Zamparo ha perso la vita nella tarda mattinata dopo un lancio con la tuta alare sopra Ospedaletto, in bassa Valsugana. Scrive altoadige.it
Base jumper si schianta dopo lancio in Trentino, morto italiano di 43 anni - L’uomo, originario di Ala, in provincia di Trento, è deceduto nella zona del monte Mezza, in bassa Valsugana. Come scrive tg24.sky.it