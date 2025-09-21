Base jumper si lancia ma non arriva a destinazione | trovato morto ore dopo

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di un base jumper 43enne, che dalla tarda mattinata di domenica 21 settembre risultava scomparso a seguito di un lancio dai monti sopra Ospedaletto, in Valsugana. L’uomo, residente ad Ala, ha perso la vita nella tarda mattinata dopo essersi lanciato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

