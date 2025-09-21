Base jumper Giacomo Zamparo morto in Valsugana si era lanciato dal Monte Mezza | la compagna sotto shock

Notizie.virgilio.it | 21 set 2025

Il base jumper Giacomo Zamparo, 43 anni, è morto dopo un lancio dal Monte Mezza in Valsugana. Soccorsi inutili: corpo trovato dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Giacomo Zamparo muore lanciandosi dal monte Mezza: a dare l'allarme la compagna che non lo vedeva arrivare. Il base jumper 43enne...; Tragico incidente in Trentino: muore base jumper di 43 anni; Tragedia in volo, muore a 43 anni Giacomo Zamparo: ritrovato il corpo senza vita del base jumper.

base jumper giacomo zamparoGiacomo Zamparo, il base jumper 43enne muore lanciandosi dal monte Mezza: a dare l'allarme la compagna. Trovato dopo ore di ricerche - Un base jumper di 43 anni, Giacomo Zamparo, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 settembre, dopo essersi lanciato ... Da ilgazzettino.it

base jumper giacomo zamparoMuore un base jumper dopo il lancio dai monti di Trento: la compagna non lo vede arrivare e lancia l’allarme - Il base jumper Giacomo Zamparo è morto nella giornata di oggi domenica 21 settembre dopo il lancio da Monte Mezza sopra Ospedaletto in Valsugana, in provincia ... fanpage.it scrive

