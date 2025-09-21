Base jumper Giacomo Zamparo morto in Valsugana si era lanciato dal Monte Mezza | la compagna sotto shock
Il base jumper Giacomo Zamparo, 43 anni, è morto dopo un lancio dal Monte Mezza in Valsugana. Soccorsi inutili: corpo trovato dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
