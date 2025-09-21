barbatosta entra e va a segno il tropical coriano agguanta il pari

Importante pareggio esterno per il Tropical Coriano di Massimo Scardovi che, sul terreno di gioco della diretta rivale per la salvezza Progresso, riesce a portare a casa un ottimo punto grazie ad un eurogol del neo-entrato Barbatosta alla mezz’ora della ripresa. Per occasioni create e volume di gioco, i padroni di casa guidati da Mattia Graffiedi (ieri squalificato) avrebbero probabilmente meritato la vittoria, ma la formazione romagnola, tenuta a galla da almeno quattro strepitose parate di Pollini, ha dimostrato di saper soffrire e, soprattutto, si è rivelata capace di pungere là davanti praticamente nell’unica occasione da gol concessa dalla retroguardia locale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

