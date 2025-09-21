Barbara D’Urso prende 70mila euro a puntata a Ballando con le stelle? Milly Carlucci risponde e tira in ballo Sanremo
Milly Carlucci fa chiarezza sulla partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, in particolar modo sul suo cachet. Ecco tutte le dichiarazioni della conduttrice. Leggi anche: Barbara D’Urso lancia una super frecciatina a Pier Silvio Berlusconi? Che bella stoccata! La nuova edizione di Ballando con le Stelle è pronta a debuttare su Rai Uno, e mai come quest’anno l’attenzione del pubblico è catalizzata da una concorrente d’eccezione: Barbara D’Urso. La sua presenza nello show condotto da Milly Carlucci ha alimentato discussioni e indiscrezioni, soprattutto riguardo a un presunto cachet stellare e a un possibile sgarbo nei confronti di Mediaset, con cui la conduttrice partenopea ha interrotto i rapporti lo scorso anno. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: barbara - urso
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Barbara D’Urso rompe il silenzio: le novità che non ti aspetti
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
Riflettori puntati su Barbara D’Urso. Da quando è stata annunciata la sua presenza a Ballando con le stelle sono circolate indiscrezioni sul suo ricco cachet. Ma quanto c’è di vero? La versione di Milly Carlucci https://fanpa.ge/aaH71 - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso prende 70.000 euro a puntata di cachet? Milly Carlucci rompe il silenzio - Milly Carlucci rompe il silenzio e svela tutta la verità sul cachet e sul caso Mediaset. Riporta rds.it