Barbara D’Urso prende 70mila euro a puntata a Ballando con le stelle? Milly Carlucci risponde e tira in ballo Sanremo

Donnapop.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milly Carlucci fa chiarezza sulla partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, in particolar modo sul suo cachet. Ecco tutte le dichiarazioni della conduttrice. Leggi anche: Barbara D’Urso lancia una super frecciatina a Pier Silvio Berlusconi? Che bella stoccata! La nuova edizione di Ballando con le Stelle è pronta a debuttare su Rai Uno, e mai come quest’anno l’attenzione del pubblico è catalizzata da una concorrente d’eccezione: Barbara D’Urso. La sua presenza nello show condotto da Milly Carlucci ha alimentato discussioni e indiscrezioni, soprattutto riguardo a un presunto cachet stellare e a un possibile sgarbo nei confronti di Mediaset, con cui la conduttrice partenopea ha interrotto i rapporti lo scorso anno. 🔗 Leggi su Donnapop.it

barbara d8217urso prende 70mila euro a puntata a ballando con le stelle milly carlucci risponde e tira in ballo sanremo

© Donnapop.it - Barbara D’Urso prende 70mila euro a puntata a Ballando con le stelle? Milly Carlucci risponde e tira in ballo Sanremo

In questa notizia si parla di: barbara - urso

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI

Barbara D’Urso rompe il silenzio: le novità che non ti aspetti

Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti

barbara d8217urso prende 70milaBallando con le Stelle, Barbara d’Urso prende 70.000 euro a puntata di cachet? Milly Carlucci rompe il silenzio - Milly Carlucci rompe il silenzio e svela tutta la verità sul cachet e sul caso Mediaset. Riporta rds.it

Cerca Video su questo argomento: Barbara D8217urso Prende 70mila