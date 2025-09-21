Milly Carlucci fa chiarezza sulla partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, in particolar modo sul suo cachet. Ecco tutte le dichiarazioni della conduttrice. Leggi anche: Barbara D’Urso lancia una super frecciatina a Pier Silvio Berlusconi? Che bella stoccata! La nuova edizione di Ballando con le Stelle è pronta a debuttare su Rai Uno, e mai come quest’anno l’attenzione del pubblico è catalizzata da una concorrente d’eccezione: Barbara D’Urso. La sua presenza nello show condotto da Milly Carlucci ha alimentato discussioni e indiscrezioni, soprattutto riguardo a un presunto cachet stellare e a un possibile sgarbo nei confronti di Mediaset, con cui la conduttrice partenopea ha interrotto i rapporti lo scorso anno. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso prende 70mila euro a puntata a Ballando con le stelle? Milly Carlucci risponde e tira in ballo Sanremo