baranzate tre laboratori smantellati cinesi al lavoro in pessime condizioni

BARANZATE Tre laboratori tessili irregolari sono stati scoperti e smantellati in via Moncenisio a Baranzate. Il blitz della polizia locale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano è scattato l’altra mattina. Agenti e militari hanno fatto irruzione nel capannone dove tre aziende tessili appartenenti a tre titolari cinesi condividevano gli spazi di lavoro e avevano allestito anche un vero e proprio dormitorio per tutti i propri dipendenti. All’interno della struttura sono stati identificati 12 cittadini stranieri di nazionalità cinese di cui due irregolari sul territorio nazionale che sono stati denunciati in stato di libertà per violazione delle norme sull’immigrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
