Il graphic novel che racconta la vita di Tsai Kunlin, morto nel 2023, a 93 anni, che per tutta la vita è stato un portavoce pacifista per Taiwan, da sempre isola contesa tra fazioni contrapposte. Una storia toccante e profonda, raccontata con maestria da Yu Peiyun (testi) e Zhou Jianxin (disegni) rispettosi del tema e della vicenda umana che tratteggiano fedelmente. “ Non avrei mai pensato che dopo aver affrontato tutte quelle avversità si potesse ancora mantenere una simile attitudine alla vita. ci sono così tante persone in prigione da cui vale la pena imparare! ” pensava Kunlin. BAO Publishing è lieta di annunciare il primo dei due volumi di Il figlio di Taiwan di Yu Peiyun (testi) e Zhou Jianxin (disegni). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Bao Publishing presenta IL FIGLIO DI TAIWAN: il graphic novel sulla vita dell’attivista per i diritti umani Tsai Kunlin