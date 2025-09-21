Banksy in mostra a Milano le opere dell’artista senza volto che ci parla del nostro tempo

Le opere di Banksy in mostra allo Spazio Varesina 204 di Milano Banksy, l’artista di Bristol di cui nessuno conosce il vero nome né la fisionomia, provoca, ironizza, critica e ci fa riflettere sull’immediatezza e sulla potenza visiva dell’arte. Inizia la sua avventura nel Regno Unito ove dipinge graffiti sui muri di Barton Hill, quartiere operaio di Bristol, aderendo ad un gruppo di giovani artisti ribelli chiamato DrybreadZ Crew. Agli esordi della sua attività creativa disegnava a mano libera, successivamente sviluppa la tecnica dello stencil per essere più veloce e sfuggire facilmente alla polizia; questa attenzione alla rapidità definirà proprio il suo stile artistico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it