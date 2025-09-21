Banksy in mostra a Milano le opere dell’artista senza volto che ci parla del nostro tempo
Le opere di Banksy in mostra allo Spazio Varesina 204 di Milano Banksy, l’artista di Bristol di cui nessuno conosce il vero nome né la fisionomia, provoca, ironizza, critica e ci fa riflettere sull’immediatezza e sulla potenza visiva dell’arte. Inizia la sua avventura nel Regno Unito ove dipinge graffiti sui muri di Barton Hill, quartiere operaio di Bristol, aderendo ad un gruppo di giovani artisti ribelli chiamato DrybreadZ Crew. Agli esordi della sua attività creativa disegnava a mano libera, successivamente sviluppa la tecnica dello stencil per essere più veloce e sfuggire facilmente alla polizia; questa attenzione alla rapidità definirà proprio il suo stile artistico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Warhol Banksy: la mostra al Castello di Santa Severa
La mostra di Banksy ad Assisi da record: oltre 35mila ingressi. Tutto pronto per una nuova esperienza: il virtual tour
Ad ALBEROBELLO un posto da visitare La mostra “Banksy e altre storie di artisti ribelli”, allestita presso Casa Alberobello, è stata prorogata fino al 2 novembre 2025. Inaugurata lo scorso 15 aprile, l’esposizione ha già superato 6.500 visitatori, affermandosi co - facebook.com Vai su Facebook
Successo straordinario per la mostra “Warhol e Banksy”, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, visitabile fino al 18 settembre, anche con VISITE GUIDATE il sabato e la domenica alle ore 19.00. - X Vai su X
Banksy, l'arte dal basso che fa parlare i muri: il viaggio in 80 opere dentro alla street art - Per rompere gli schemi e ridefinire il concetto di spazio pubblico e trasformato il muro da superficie neutra in luogo vivo, parlante, ... ilgazzettino.it scrive
