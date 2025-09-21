Bangladesh un anno dopo spunta la lunga mano di Usaid sulle proteste
A distanza di un anno, emergono sempre più indizi di interferenze statunitensi nelle rivolte antigovernative in Bangladesh che hanno portato alle dimissioni del primo ministro Sheikh Hasina e all’instaurazione del governo ad interim guidato dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus. Le recenti proteste in Nepal, culminate con le dimissioni del primo ministro K.P. Sharma Oli, hanno spinto molti osservatori a confrontare le vicende dei due Paesi data la vicinanza geografica, il protagonismo giovanile e il risultato politico. Eppure, i due casi sembrano differire per quanto riguarda le forze che hanno alimentato le proteste. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In Bangladesh migliaia celebrano un anno dalla rivoluzione
