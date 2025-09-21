Bandiere cori e politica La festa della Lega sul pratone di Pontida

Il sabato è dei giovani. Infatti ieri - 20 settembre - la Lega Giovani, sezione giovanile del carroccio, ha mostrato la sua forza. Centinaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia si sono riuniti sul pratone di pontida per festeggiare la tradizionale festa leghista. Una giornata che inizia con il botto. Un attacco in piena regola contro i giovani di Forza Italia. " Devono capire cosa vogliono fare - raccontano - se stanno con noi ci stanno fino in fondo, altrimenti chiariscano in che squadra vogliono giocare " riferendosi all'invito esteso al leader di Azione Carlo Calenda visto dai più come un gesto di avvicinamento tra i due partiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bandiere, cori, e politica. La festa della Lega sul pratone di Pontida

