Banda dell’Arma che omaggio Suona la Marcia del Palio chiude l’Inno di Mameli Applausi e tutti in piedi

Piazza del Campo gremita. Centinaia di persone nei posti a sedere, tanti seduti nella Conchiglia e ai tavoli dei locali. Una serata magica per il 'Concerto per Siena' che ha celebrato il centenario della costituzione dell'Associazione nazionale carabinieri, sezione asppunto di Siena. Protagonista la Banda musicale dell'Arma diretta dal maestro Massimo Martinelli che ha fatto il suo ingresso sfilando dal Cortile del Podestà ed eseguendo poi la "Marcia del Palio", omaggio alla città, nella cui esecuzione sono intervenuti anche i tamburi della Banda Città del Palio, Liricorando e il Coro dell'Università di Siena.

