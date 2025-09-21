L’Assedio è una festa sbiadita dopo quarant’anni? Mauro Banchini nel suo blog "La Trebisonda" ritiene che sia il momento di ripensarla. "Le modalità andrebbero riviste. Agli organizzatori – spiega – è anche venuto a mancare il notevole contributo economico (20mila euro) dalla Regione. Il bilancio (96mila euro) è stato di conseguenza ridotto, rispetto all’edizione 2024, di quasi 30 mila euro. Già dal martedì precedente la viabilità è stata modificata per il montaggio di stand. Il traffico, già caotico di suo, sta soffrendo e non solo nei tre giorni di Assedio ma anche nei precedenti e nei due o tre successivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Banchini: "Fondi ridotti e idee sbiadite. Va innovato"