Banca Mps ultimo scatto E aderisce anche Nagel
Cala domani il sipario sull’Opas di Banca Monte dei Paschi, che planerà probabilmente intorno all’80 per cento delle azioni Mediobanca. Non senza il paradosso finale: Alberto Nagel, l’amministratore delegato dimissionario di Piazzetta Cuccia per mesi in trincea contro l’operazione, ha aderito all’offerta consegnando 364mila azioni. Come lui anche il presidente Renato Pagliaro e il direttore generale Francesco Saverio Vinci. L’ultima resa, mai ce ne fosse stato bisogno, di fronte al successo pieno di Banca Monte dei Paschi e in particolare dell’ad Luigi Lovaglio, mente dell’operazione supportata dal cda guidato dal presidente Nicola Maione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: banca - ultimo
FORMIA, PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO LIBRO DI EDVIGE GIOIA Venerdì 12 settembre, presso la terrazza della Banca popolare del Cassinate su via Vitruvio, si terrà la presentazione dell’ultimo lavoro letterario della scrittrice e poetessa formiana Edvige - facebook.com Vai su Facebook
Banca Mps, ultimo scatto. E aderisce anche Nagel; Mps, scatto delle adesioni all’Ops su Mediobanca; Mediobanca: scatto finale per Opas Mps che chiude al 62,29%, Lovaglio scala Piazzetta Cuccia.
Banca Mps, ultimo scatto. E aderisce anche Nagel - Il ministro dell’Economia Giorgetti: "Noi non abbiamo aiutato nessuno". Secondo msn.com
Mediobanca, con MPS “è finito l’Impero romano”. Nagel verso l’addio, quanto sta incassando mollando le azioni - Così nel giorno del CDA di Mediobanca Palenzona, ex consigliere della banca conquistata da MPS. Segnala money.it