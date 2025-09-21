Cala domani il sipario sull’Opas di Banca Monte dei Paschi, che planerà probabilmente intorno all’80 per cento delle azioni Mediobanca. Non senza il paradosso finale: Alberto Nagel, l’amministratore delegato dimissionario di Piazzetta Cuccia per mesi in trincea contro l’operazione, ha aderito all’offerta consegnando 364mila azioni. Come lui anche il presidente Renato Pagliaro e il direttore generale Francesco Saverio Vinci. L’ultima resa, mai ce ne fosse stato bisogno, di fronte al successo pieno di Banca Monte dei Paschi e in particolare dell’ad Luigi Lovaglio, mente dell’operazione supportata dal cda guidato dal presidente Nicola Maione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Banca Mps, ultimo scatto. E aderisce anche Nagel