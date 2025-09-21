Bambino di 5 anni investito in bici da un’Ape in Sardegna | è gravissimo

21 set 2025

Stava pedalando con un amichetto alla periferia di Villanovaforru, un paese a una cinquantina di chilometri da Cagliari. 🔗 Leggi su Repubblica.it

bambino 5 anni investitoIl piccolo è stato portato al Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso. Il fatto è avvenuto a Villanovaforru - Villanovaforru Grave incidente, intorno alle 17 del pomeriggio di oggi, domenica 22, sulla strada provinciale che da Villanovaforru conduce a Sanluri. Segnala lanuovasardegna.it

