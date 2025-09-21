L’universo narrativo di John Wick, con la sua estetica iperrealista e le sue ferree regole d’onore, si è imposto come uno dei franchise action più influenti del nuovo millennio. Era dunque solo questione di tempo prima che le luci della ribalta si spostassero dal monolitico e vendicativo lutto di Baba Yaga per illuminare altri angoli di quello spietato palcoscenico. E dopo la serie di The Continental, che non ha forse riscosso il successo sperato, si è tentato di espandere ulteriormente suddetto universo con Ballerina, che ci trasporta a scoprirne di più sulle radici e il folklore criminale della Ruska Roma, già introdotto nel terzo capitolo della saga principale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ballerina: nell’universo di John Wick, la vendetta danza sui tacchi – Recensione