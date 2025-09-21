Ballare insieme fa bene al cervello al cuore e alla comunità
Ballare in gruppo è molto più che muoversi a tempo: è comunicare senza parole, sentirsi parte di un ritmo comune, sciogliere le corazze interiori e riconnettersi con un’energia che cura, accoglie e trasforma. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Navillera – Ballare insieme per i propri sogni
Ben rientrati in pista! Il nostro Welcome Back Party è stato il modo perfetto per ritrovarci, tornare a ballare insieme e riempire la sala di sorrisi, musica ed energia. Grazie a tutti per aver portato entusiasmo e voglia di ricominciare… la nuova stagione è a - facebook.com Vai su Facebook
Ballare insieme fa bene al cervello, al cuore e alla comunità - I n Città Alta, sotto al Palazzo della Ragione, dove c’è la famosa meridiana, fra le varie colonne che reggono l’edificio ce n’è una a cui sono particolarmente affezionato. Si legge su ecodibergamo.it