Ballando con le stelle Pasquale La Rocca vuota il sacco sulla partecipazione di Barbara D' Urso | ecco cosa ha rivelato

Comingsoon.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maestro di Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca, interviene sui social e difende Barbara D'Urso da tutti coloro che continuano ad accusarla di saper già ballare: "Invito tutti ad apprezzare lo spirito del programma". 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle pasquale la rocca vuota il sacco sulla partecipazione di barbara d urso ecco cosa ha rivelato

© Comingsoon.it - Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca vuota il sacco sulla partecipazione di Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le stelle, svelato il primo vip e polemiche a sanremo

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca vuota il sacco sulla partecipazione di Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato; Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca: «Barbara d'Urso è una perfezionista, non si accontenta mai. I miei genitori vogliono conoscerla»; Pasquale La Rocca: Con Barbara d'Urso il feeling è scattato all'istante. E svela il regalo della conduttrice.

ballando stelle pasquale roccaBallando con le stelle, Pasquale La Rocca vuota il sacco sulla partecipazione di Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato - Il maestro di Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca, interviene sui social e difende Barbara D'Urso da tutti coloro che continuano ad accusarla di saper già ballare: "Invito tutti ad apprezzare lo ... Secondo comingsoon.it

ballando stelle pasquale roccaPasquale La Rocca svela: “Barbara D’Urso? Mi fa la ramanzina se…” - Pasquale La Rocca svela i retroscena della sua partnership con Barbara D'Urso a Ballando con le stelle: "Instancabile". Da donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Pasquale Rocca