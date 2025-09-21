Balene streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Tpi.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Questa sera, domenica 21 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Dove vedere Balene in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Balene streaming live. 🔗 Leggi su Tpi.it

balene streaming e diretta tv dove vedere la prima puntata

© Tpi.it - Balene streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

In questa notizia si parla di: balene - streaming

Balene - Amiche per sempre, stasera in tv la prima puntata della serie: le anticipazioni; Stasera in tv (21 settembre): Pivetti e Signoris accendono Rai 1 con Balene, le Iene arruolano Maria Grazia Cucinotta; Fiction “Balene” in anteprima alla Mole, ecco la miniserie tv girata ad Ancona.

balene streaming diretta tvBalene streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata - Balene streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera, domenica 21 settembre 2025, alle ore 21,30 ... tpi.it scrive

balene streaming diretta tvBalene: quante puntate, durata e quando finisce - Balene: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv in onda la domenica sera su Rai 1. Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Balene Streaming Diretta Tv