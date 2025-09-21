Balene seconda puntata del 28 settembre su rai 1 anticipazioni e dettagli

La seconda puntata della fiction Balene amiche per sempre, trasmessa su Rai 1, si presenta come un episodio ricco di colpi di scena, segreti nascosti e rivelazioni sorprendenti. Questa serie televisiva, ambientata tra misteri familiari e intrecci sentimentali, continua a coinvolgere gli spettatori con una narrazione intensa e imprevedibile. sviluppo della trama nella seconda puntata. Nel corso del nuovo episodio, i protagonisti affrontano situazioni che approfondiscono i loro legami e svelano nuovi dettagli sui loro passati. Evelina, decisa a fare chiarezza sulla morte dell'amica Adriana, si reca presso l'associazione SOS Balene.

Balene in onda da domenica 21 settembre su Rai 1. Veronica Pivetti e Carla Signoris protagoniste della fiction che aprirà la nuova stagione Rai. Nel cast anche Giorgio Tirabassi e Cesare Bocci - facebook.com Vai su Facebook

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Balene – Amiche per sempre, in onda domenica 28 settembre su Rai 1, rivelano che Evelina continuerà a indagare e inizierà a nutrire seri sospetti su Fosco per ...

Dal super cast alle anticipazioni della trama: le cose da sapere su Balene, la nuova fiction che inizia stasera 21 settembre su Rai 1