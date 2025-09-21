Balene | quante puntate durata e quando finisce

. Quante puntate sono previste per Balene, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate. La prima domenica 21 settembre 2025; la quarta e ultima domenica 12 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: domenica 21 settembre 2025. Seconda puntata: domenica 28 settembre 2025. Terza puntata: domenica 5 ottobre 2025. Quarta puntata: domenica 12 ottobre 2025. Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Balene? Ogni episodio andrà in onda la domenica dalle ore 21,30 alle ore 23,40. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Balene: quante puntate, durata e quando finisce

L'attrice, dopo 15 anni lontana dalla tv, torna con Balene, insieme a Carla Signoris. Una serie che racconta l'amicizia tra due donne,, le pulsioni sentimentali e le emozioni che non cambiano col passare del tempo - facebook.com Vai su Facebook

