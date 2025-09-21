BALENE | PIVETTI E SIGNORIS SUPERLATIVE IN UN RIUSCITO MIX TRA COMMEDIA E GIALLO

Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla) sono le protagoniste di “Balene”, un dramedy brillante e originale in cui due amiche scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. “Balene” – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – è una serie tv in 4 serate in onda dal 21 settembre su Rai1. L’anteprima del primo episodio su RaiPlay ci consegna una serie ben scritta e recitata (non c’erano dubbi viste le protagoniste) con un riuscito e non banale mix tra commedia e giallo. Nel cast di “Balene”, accanto a Veronica Pivetti e Carla Signoris, troviamo Laura Adriani, Filippo Scicchitano, Paolo Sassanelli, Manuela Mandracchia, Stefano Pesce, Daniela Scarlatti, Luigi Di Fiore, Clotilde Sabatino, Vittoria Morizzo, e con la partecipazione di Marina Occhionero, Cesare Bocci e Giorgio Tirabassi. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BALENE: PIVETTI E SIGNORIS SUPERLATIVE IN UN RIUSCITO MIX TRA COMMEDIA E GIALLO

In questa notizia si parla di: balene - pivetti

