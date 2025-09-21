Balene | orari e programmazione delle puntate da non perdere

Una nuova produzione televisiva si appresta a debuttare sulla rete Rai 1, portando sul piccolo schermo una narrazione che combina elementi di mistero, relazioni profonde e segreti familiari. La fiction Balene amiche per sempre si presenta come uno degli appuntamenti principali della stagione autunnale, con un cast di rilievo e una trama coinvolgente che promette di catturare l’attenzione del pubblico per quattro settimane consecutive. quando va in onda Balene amiche per sempre. La serie televisiva farà il suo debutto in prima serata domenica 21 settembre 2025, alle ore 21.30 circa. La fiction sarà composta da quattro episodi, trasmessi ogni settimana nello stesso orario, fino al 12 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Balene: orari e programmazione delle puntate da non perdere

