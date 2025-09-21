Balene intervista al regista Alessandro Casale | E’ una serie in cui molte donne si potranno ritrovare Ci stiamo preparando ad una seconda stagione

Adriana aveva una passione profonda per le balene: le studiava, le proteggeva attraverso un’associazione da lei fondata, e amava ripetere che questi straordinari animali, forti e tenaci, sanno mantenere un legame indissolubile se hanno condiviso momenti significativi. Proprio nel giorno del suo funerale, si ritrovano Evelina e Milla, un tempo inseparabili con Adriana durante gli anni dell’università, ma ormai estranee l’una all’altra da oltre un decennio. La perdita della loro amica le costringe a un confronto inatteso, carico di ricordi e di nodi irrisolti. A interpretare le due protagoniste sono Veronica Pivetti e Carla Signoris, volti principali di “Balene – Amiche per sempre”, una nuova serie firmata Raiuno, diretta da Alessandro Casale e ambientata tra Ancona e il promontorio del Conero. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Balene”, intervista al regista Alessandro Casale: “E’ una serie in cui molte donne si potranno ritrovare. Ci stiamo preparando ad una seconda stagione”

In questa notizia si parla di: balene - intervista

Attori a LA VOLTA BUONA di CATERINA BALIVO Giovedì 18 settembre l’attore Giorgio Tirabassi è atteso per l’intervista faccia a faccia con Caterina Balivo: un racconto tra carriera, vita privata e il nuovo impegno con la fiction Rai Balene, in onda dal 21 settem - facebook.com Vai su Facebook

Grande successo per la premiere della prima puntata della serie tv Balene; Veronica Pivetti e Carla Signoris sono le protagoniste di “Balene”, dal 21 settembre in prima serata su Rai 1: “In questa serie ci sono verità, divertimento e anche malinconia, si ride e ci si emoziona”; Balene e Alex Bravo, in vetrina le serie made in Marche.

“Balene”: applausi e orgoglio per la serie Rai girata nelle Marche - Pivetti e Signoris: «Una terra meravigliosa che ci ha accolto come a casa» ... Lo riporta lanuovariviera.it

Balene Amiche per sempre arriva stasera in tv su Rai 1: scopri i misteri che ruotano intorno alla scomparsa di Adriana - Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla) sono le protagoniste della nuova serie tv, dramedy b ... Segnala corrieredellumbria.it