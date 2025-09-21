Balene intervista a Carla Signoris e Veronica Pivetti | La nostra amicizia è nata sul set Speriamo in una seconda stagione tutto dipenderà dal riscontro del pubblico

"Balene (Amiche per sempre)" è il nuovo titolo di punta della fiction Rai, pronto a inaugurare la stagione televisiva in prima serata su Rai 1 a partire da domenica 21 settembre. La serie, composta da otto episodi distribuiti in quattro prime serate, è diretta da Alessandro Casale e prodotta da Rai Fiction con FastFilm, in collaborazione con la Marche Film Commission. Al centro della narrazione troviamo due donne mature, interpretate da Veronica Pivetti e Carla Signoris, che si ritrovano dopo un lungo silenzio durato dieci anni. Un'amicizia un tempo fortissima, che si era spezzata per ragioni sconosciute e che ora viene riaccesa da un evento drammatico: la morte improvvisa e sospetta di Adriana, la terza componente del trio che le univa ai tempi dell'università.

