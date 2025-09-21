Balene dove è stata girata la fiction di Raiuno | le location nelle Marche dal Conero ai borghi medioevali

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 settembre andrà in onda su Rai Uno la nuova serie tv di Alessandro Casale, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. La serie è stata girata interamente nelle Marche, in particolare ad Ancona, nel Conero e in piccoli borghetti medievali davvero suggestivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: balene - stata

balene 232 stata girataBalene, dove &#232; stata girata la fiction di Raiuno: le location nelle Marche dal Conero ai borghi medioevali - Il 21 settembre andrà in onda su Rai Uno la nuova serie tv di Alessandro Casale, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris ... Da fanpage.it

balene 232 stata girataBalene – Amiche per sempre, le anticipazioni delle puntate - Balene, le anticipazioni e le trame della prima stagione in onda da domenica 21 settembre 2025 in prima visione su Rai 1. Scrive tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Balene 232 Stata Girata