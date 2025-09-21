serie tv “balene – amiche per sempre”: anteprima e dettagli sulla prima stagione. La nuova produzione televisiva intitolata “Balene – Amiche per sempre” sta attirando l’attenzione del pubblico, grazie alla sua ambientazione autentica ad Ancona e a un cast di rilievo. La serie, trasmessa su Rai 1 a partire da domenica 21 settembre 2025, si compone di 8 episodi e viene distribuita anche in streaming su RaiPlay. Di seguito, vengono fornite tutte le informazioni aggiornate sulla trama, la programmazione e i protagonisti della fiction. caratteristiche principali della prima stagione. ambientazione e produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Balene: anticipazioni delle puntate e curiosità da non perdere