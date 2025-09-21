Carla Signoris e Veronica Pivetti sono le donne su cui Rai 1 punta per dare inizio alla sua stagione seriale. Parte questa sera alle 21.30 circa Balene – Amiche per Sempre, dramedy in quattro puntate che mixa un racconto al femminile, alla scoperta delle gioie della vita dopo i sessant’anni, con un’indagine che i loro personaggi, Milla e Evelina, porteranno avanti insieme. Il cast, diretto da Alessandro Casale, è ricco e comprende Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli, Filippo Scicchitano, Laura Adriani e Manuela Mandracchia, ai quali si affiancano anche Cesare Bocci (che con la Pivetti ha condiviso anni di Provaci Ancora, Prof! ), Luigi Di Fiore, Clotilde Sabatino, Stefano Pesce, Daniela Scarlatti e Marina Occhionero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Balene – Amiche per Sempre, tutti i personaggi