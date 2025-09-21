Balene – Amiche per sempre recensione prima puntata | mistero e commedia con Veronica Pivetti e Carla Signoris
La nostra recensione della prima puntata di Balene – Amiche per sempre, serie tv in 4 serate con Veronica Pivetti e Carla Signoris alle prese con un mistero da risolvere, problemi familiari, lavoro e sentimenti. Balene – Amiche per sempre vede come protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris, che si ritrovano a collaborare dopo la morte della loro amica comune Adriana (interpretata da Manuela Mandracchia ): è stato davvero un incidente oppure si è trattato di un omicidio? La serie tv in 4 serate è prodotta da FastFilm con Rai Fiction in collaborazione con Marche Film Commission, per la regia di Alessandro Casale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
