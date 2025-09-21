Balene - Amiche per sempre dove è stata girata la serie | le location

Due amiche che si ritrovano dopo anni, un segreto che riemerge e un legame da ricostruire: “Balene - Amiche per sempre” è solo una storia al femminile, ma anche un viaggio in alcuni degli angoli più suggestivi delle Marche. La nuova miniserie di Rai 1, in onda da domenica 21 settembre 2025, porta. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: balene - amiche

Balene amiche per sempre: guida completa su queste meraviglie dei mari

Su Rai 1 la nuova fiction “Balene – Amiche per sempre”: ecco quando, trama e cast

Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1

A sessant’anni non è la fine, ma l’inizio di una nuova vita. Evelina e Milla lo dimostrano tra amicizia, amori, scelte inattese e un mistero capace di cambiare tutto. Da domenica su Rai 1 arriva #Balene – Amiche per sempre, con #VeronicaPivetti e #CarlaSignori - facebook.com Vai su Facebook

BALENE – amiche per sempre ?Dal 21 settembre h. 21:30 @RaiUno Evelina e Mila, amiche dall’università, formavano con Adriana un trio indivisibile ma da un decennio non si frequentano più. Hanno ormai due vite antitetiche: l'una borghese, l’altra sco - X Vai su X

"Balene - Amiche per sempre": quante puntate sono e dove è stato girato? - Amiche per sempre" è composta da 4 puntate: 8 episodi in totale, mandati in onda due alla volta ogni domenica su Rai 1 a partire dal 21 settembre 2025. Come scrive tag24.it

Balene – Amiche per sempre, le anticipazioni delle puntate - Balene, le anticipazioni e le trame della prima stagione in onda da domenica 21 settembre 2025 in prima visione su Rai 1. Si legge su tvserial.it