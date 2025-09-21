Balducci ed Eligi lancio bis | La Toscana che guarda avanti parte da scuola e innovazione

"La scuola è il cuore del nostro futuro. Mi impegno a portare in Regione le istanze di studenti, insegnanti e famiglie, per rafforzare il ponte tra scuola e istituzione e dare risposte concrete ai problemi che ogni giorno viviamo nelle aule e nelle case. Un modello sociale deve abbracciare le tre sfere che danno dignità ai cittadini: scuola, lavoro e sanità". A dirlo è Agnese Balducci, insegnante di scuola secondaria superiore e candidata, insieme a Federico Eligi, alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre in Toscana a sostegno del presidente uscente e candidato del centrosinistra Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

