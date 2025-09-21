Balconevisi è pronta per un grande Palio del Papero

Paese pronto per le Feste d’autunno e il tradizionale Palio del Papero, giunto quest’anno alla sua quarantaquattresima edizione. L’evento si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre e promette, come sempre, di unire storia, convivialità e cultura in un’atmosfera unica, con al centro il divertimento dei più piccoli e le tradizioni contadine e agresti di questi luoghi. Lo spostamento della data si è reso necessario perché il 12 ottobre – quando si sarebbe dovuto tenere il Palio del Papero – ci saranno le elezioni regionali. Il programma prenderà il via nel pomeriggio di sabato con la Passeggiata delle contrade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

