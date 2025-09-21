Baku Vittoria per Max Verstappen

Grande vittoria per l'Olandese Volante su Red Bull; sul podio con Verstappen, un grande George Russell su Mercedes che ha corso influenzato ed un ottimo Carlos Sainz su Williams, primo podio della nuova gestione. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

Formula 1, GP Azerbaijan 2025: Leclerc sogna la vittoria a Baku, Hamilton punta al riscatto

GP di Baku: Verstappen si avvicina alla vittoria, Russell secondo, Sainz vede il podio, Antonelli quarto

Quanto conta la pole a Baku, le statistiche confermano: GP aperto a tutto; Verstappen domina a Baku e si prende la quarta vittoria stagionale; Verstappen senza rivali a Baku, Russell e Sainz sul podio. Ferrari nell'anonimato.

baku vittoria max verstappenVerstappen domina a Baku nel giorno in cui Piastri si schianta e riapre il Mondiale: Ferrari anonima - Max Verstappen trionfa nel GP dell'Azerbaijan battendo George Russell e uno straordinario Carlos Sainz che riporta la Williams sul podio: a Baku però ... Da fanpage.it

baku vittoria max verstappenVerstappen trionfa nel Gp di Azerbaijan, Russell e Sainz sul podio. Ferrari in grande difficoltà - L'ordine di arrivo e i risultati della gara del Gp di Azerbaijan di F1, Verstappen vince a Baku. Scrive msn.com

