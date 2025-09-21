Avevo paura di provare pietà ma nulla Prima l’omicidio e poi il corpo ridotto così | l’sms gela il sangue

Un video intimo, un’ossessione, la paura di essere ricattati. È attorno a questo che ruotano le indagini sulla morte di Hayati Hayim Aroyo, 62enne turco trovato carbonizzato il 23 luglio a Sesto San Giovanni. Dopo meno di due mesi, tre persone sono state arrestate: la 36enne Valentina Peroni, il marito Emanuele Paganini e l’amico di famiglia Elvis Simoni. La notte del delitto. Era la sera tra il 22 e il 23 luglio quando Peroni, Paganini e Simoni raggiunsero via Fogagnolo, in un appartamento formalmente affittato a uno studente ma abitato da Aroyo, conosciuto da tutti come “Vittorio” o “Vito”. Lì il 62enne aveva accolto più volte la coppia, conosciuta attraverso un sito di incontri e legata a lui da frequentazioni fatte di droga, sesso e denaro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

