Avevo paura di provare pietà ma nulla Prima l’omicidio e poi il corpo ridotto così | l’sms gela il sangue
Un video intimo, un’ossessione, la paura di essere ricattati. È attorno a questo che ruotano le indagini sulla morte di Hayati Hayim Aroyo, 62enne turco trovato carbonizzato il 23 luglio a Sesto San Giovanni. Dopo meno di due mesi, tre persone sono state arrestate: la 36enne Valentina Peroni, il marito Emanuele Paganini e l’amico di famiglia Elvis Simoni. La notte del delitto. Era la sera tra il 22 e il 23 luglio quando Peroni, Paganini e Simoni raggiunsero via Fogagnolo, in un appartamento formalmente affittato a uno studente ma abitato da Aroyo, conosciuto da tutti come “Vittorio” o “Vito”. Lì il 62enne aveva accolto più volte la coppia, conosciuta attraverso un sito di incontri e legata a lui da frequentazioni fatte di droga, sesso e denaro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: avevo - paura
Claudia Gerini: “Sto bene col mio corpo (e la mia età). Avevo paura in città, sono diventata cintura nera di taekwondo”
L’angelo dell’Oglio? È Massimiliano Ghilardi: “Ho visto un ragazzo annaspare e mi sono tuffato per salvarlo, ma avevo paura di non farcela”
L’angoscia più grande, poi il sollievo. Parla Karen, la mamma del bimbo uscito di casa da solo: “Avevo paura che venisse rapito”
"Avevo paura di provare pietà ma non l'ho provata. Quando guardavo era per vedere se provavano qualcosa ma nulla". Lo ha detto V.P., 36 anni, la donna fermata per l'omicidio di Hayati Aroyo, l'italo turco ucciso in un appartamento a Sesto San Giovanni a cu - facebook.com Vai su Facebook
Da piccolo avevo paura del buio. Ora ho paura della luce “Mudù… quante risate”, in esclusiva su #RaiPlay http://bit.ly/Mudu-Quante-Risate…… #Ucciodesantis #Adrianavolpe - X Vai su X