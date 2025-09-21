Due mesi fa la tastiera con il suo Steinway ha sfogliato pagine di Paul Bowles e Pu Yi inseguendo sul grande schermo le partiture scritte da Ryuichi Sakamoto per capolavori di Bernardo Bertolucci come “Il tè nel deserto” e “L’ultimo imperatore”. Martedì prossimo Francesco Cavestri plana al Blue Note per offrire un assaggio del suo nuovo album, in uscita a inizio 2026, con la partecipazione di una misteriosa quanto straordinaria "special guest a sorpresa, una voce celestiale, da tempo amica del Blue Note". Due indizi che fanno una prova. O quasi. Cavestri iniziamo dalla voce celestiale. Non è, per caso, che ha iniziato nel coro di voci bianche della Scala? "Potrebbe". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Avere 22 anni sotto i colpi del jazz: "Sogno una colonna sonora in grande"