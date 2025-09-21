Avere 22 anni sotto i colpi del jazz | Sogno una colonna sonora in grande
Due mesi fa la tastiera con il suo Steinway ha sfogliato pagine di Paul Bowles e Pu Yi inseguendo sul grande schermo le partiture scritte da Ryuichi Sakamoto per capolavori di Bernardo Bertolucci come “Il tè nel deserto” e “L’ultimo imperatore”. Martedì prossimo Francesco Cavestri plana al Blue Note per offrire un assaggio del suo nuovo album, in uscita a inizio 2026, con la partecipazione di una misteriosa quanto straordinaria "special guest a sorpresa, una voce celestiale, da tempo amica del Blue Note". Due indizi che fanno una prova. O quasi. Cavestri iniziamo dalla voce celestiale. Non è, per caso, che ha iniziato nel coro di voci bianche della Scala? "Potrebbe". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: avere - anni
L'amore intenso per Adriana, la scelta di non avere figli: il lato più privato di Flavio Insinna, che compie 60 anni
"Potrebbe avere due anni. Non sembra avere paura"
Veronica Gentili compie 43 anni, la morte dei genitori, il "bacio" con Marco Travaglio, la lite con Vittorio Feltri. «La bellezza mi ha aiutato, poi serve avere anche altro»
L'Antica Pizzeria Da Michele. The Weeknd · In Your Eyes. [la gestione del successo] Avere successo, fama e soldi a 20 anni può essere molto pericoloso perché difficili da gestire. ‘Io vengo da una lunga gavetta e mi sento ancora quel ragazzo sul motorino’. @ - facebook.com Vai su Facebook
UPDATE: DEVE AVERE ALMENO 18 ANNI - X Vai su X
Avere 22 anni sotto i colpi del jazz: Sogno una colonna sonora in grande; Suicidio a Termini: ladro senza scrupoli ruba lo zaino del 22enne che si era lanciato sotto alla metro; Il Buono da leggere.
Avere 22 anni sotto i colpi del jazz: "Sogno una colonna sonora in grande" - Cavestri presenta il nuovo album al Blue Note con una "voce celestiale" (che è andata a vivere a Berlino) "Willie Peyote, Fresu, Bosso e il mio maestro Teo Ciavarella: corro anche grazie a chi ha cred ... Segnala msn.com