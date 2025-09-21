Avengers | Secret Wars rivelati i piani sorprendenti per X-Men e Fantastici Quattro

Ecco tutte le ultime importati novità e i rumor sui prossimi lungometraggi che arriveranno nelle sale del Marvel Cinematic Universe. C'è grande aspettativa nei confronti di Avengers: Secret Wars, il prossimo atteso appuntamento all'interno del Marvel Cinematic Universe. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli e alcuni rumor sul film. In particolare, ci sono nuove informazioni sugli X-Men e sui Fantastici Quattro che saranno tra i personaggi protagonisti del lungometraggio che porterà volti nuovi e vecchi sullo schermo. Le ultime novità sui Fantastici Quattro Avengers: Secret Wars dovrebbe essere ambientato su Battleworld, un mix di realtà creato dal Dottor Destino dopo la distruzione del Multiverso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

