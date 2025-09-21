Avengers | Secret Wars rivelati i piani sorprendenti per X-Men e Fantastici Quattro
Ecco tutte le ultime importati novità e i rumor sui prossimi lungometraggi che arriveranno nelle sale del Marvel Cinematic Universe. C'è grande aspettativa nei confronti di Avengers: Secret Wars, il prossimo atteso appuntamento all'interno del Marvel Cinematic Universe. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli e alcuni rumor sul film. In particolare, ci sono nuove informazioni sugli X-Men e sui Fantastici Quattro che saranno tra i personaggi protagonisti del lungometraggio che porterà volti nuovi e vecchi sullo schermo. Le ultime novità sui Fantastici Quattro Avengers: Secret Wars dovrebbe essere ambientato su Battleworld, un mix di realtà creato dal Dottor Destino dopo la distruzione del Multiverso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: avengers - secret
Marvel sostituirà tutti gli X-Men e anche Tony Stark, dopo Avengers: Secret Wars (che sarà un reset)
Futuro di spider-man: cosa significa per avengers secret wars
Kang nell’MCU: le sfide di Avengers Doomsday e Secret Wars
Il 2027 sarà un anno storico per i cinecomics: mentre la Marvel prepara l’epico Avengers: Secret Wars e Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Matt Reeves riporta sul grande schermo il Cavaliere Oscuro con The Batman Part II, in uscita il 1° ottobre. Dopo an - facebook.com Vai su Facebook
Alle 17:00, assieme a Victorlaszlo88, nella nuova puntata di Stream Team, parleremo del 2027 da urlo per i cinecomic! La fine del genere è rimandata? Spider-Verse 3, Superman 2, The Batman 2 e Avengers Secret Wars ci provano! https://youtube.com/live/Z - X Vai su X
Avengers: Secret Wars, rivelati i piani sorprendenti per X-Men e Fantastici Quattro; Nuovo film Spider-Man, quando uscirà al cinema? Rivelati i titoli e le date; Avengers: Doomsday, i protagonisti del cinecomic Marvel sono stati rivelati? [SPOILER].
Avengers: Secret Wars, rivelati i piani sorprendenti per X-Men e Fantastici Quattro - Ecco tutte le ultime importati novità e i rumor sui prossimi lungometraggi che arriveranno nelle sale del Marvel Cinematic Universe. Come scrive movieplayer.it
Avengers: Secret Wars, il destino di Scarlet Witch rivelato nel film secondo questa teoria - E se il destino di Scarlet Witch venisse rivelato nella trama di Avengers: Secret Wars? Si legge su comingsoon.it