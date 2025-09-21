Avengers | Secret Wars rivelati i piani sorprendenti per X-Men e Fantastici Quattro

Movieplayer.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco tutte le ultime importati novità e i rumor sui prossimi lungometraggi che arriveranno nelle sale del Marvel Cinematic Universe. C'è grande aspettativa nei confronti di Avengers: Secret Wars, il prossimo atteso appuntamento all'interno del Marvel Cinematic Universe. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli e alcuni rumor sul film. In particolare, ci sono nuove informazioni sugli X-Men e sui Fantastici Quattro che saranno tra i personaggi protagonisti del lungometraggio che porterà volti nuovi e vecchi sullo schermo. Le ultime novità sui Fantastici Quattro Avengers: Secret Wars dovrebbe essere ambientato su Battleworld, un mix di realtà creato dal Dottor Destino dopo la distruzione del Multiverso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

avengers secret wars rivelati i piani sorprendenti per x men e fantastici quattro

© Movieplayer.it - Avengers: Secret Wars, rivelati i piani sorprendenti per X-Men e Fantastici Quattro

In questa notizia si parla di: avengers - secret

Marvel sostituirà tutti gli X-Men e anche Tony Stark, dopo Avengers: Secret Wars (che sarà un reset)

Futuro di spider-man: cosa significa per avengers secret wars

Kang nell’MCU: le sfide di Avengers Doomsday e Secret Wars

Avengers: Secret Wars, rivelati i piani sorprendenti per X-Men e Fantastici Quattro; Nuovo film Spider-Man, quando uscirà al cinema? Rivelati i titoli e le date; Avengers: Doomsday, i protagonisti del cinecomic Marvel sono stati rivelati? [SPOILER].

avengers secret wars rivelatiAvengers: Secret Wars, rivelati i piani sorprendenti per X-Men e Fantastici Quattro - Ecco tutte le ultime importati novità e i rumor sui prossimi lungometraggi che arriveranno nelle sale del Marvel Cinematic Universe. Come scrive movieplayer.it

Avengers: Secret Wars, il destino di Scarlet Witch rivelato nel film secondo questa teoria - E se il destino di Scarlet Witch venisse rivelato nella trama di Avengers: Secret Wars? Si legge su comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Avengers Secret Wars Rivelati