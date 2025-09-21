Avengers | Doomsday il ritorno di Captain America potrebbe non essere l’ultima volta di Chris Evans

Per oltre un decennio il Marvel Cinematic Universe ha avuto un punto fermo: Chris Evans nei panni di Steve RogersCaptain America. Leader degli Avengers e cuore emotivo della squadra, il suo addio in Avengers: Endgame, con il passaggio dello scudo a Sam Wilson, sembrava aver chiuso definitivamente il suo arco narrativo. Tuttavia, nell’attuale Multiverse Saga, una vera fine non è mai del tutto definitiva. Con l’arrivo di Avengers: Doomsday, previsto per dicembre 2026, le speculazioni sul ritorno di Rogers si fanno sempre più insistenti. Chris Evans davvero pronto a dire addio al MCU?. Molti pensano che Evans possa apparire in un semplice cameo multiversale, utile a sorprendere i fan e ad accrescere l’attenzione sul film. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

