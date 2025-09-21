Avengers | Doomsday celebra la fine delle riprese ma sceneggiatura e cast non sono ancora completi

Movieplayer.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ufficialmente le riprese nel Regno Unito sono finite, ma mancano ancora alcuni tasselli al cinecomic Marvel in vista delle future riprese aggiuntive. Le riprese di Avengers: Doomsday nel Regno Unito sono ufficialmente concluse dopo cinque mesi, ma la sceneggiatura e il cast sono ancora work in progress, come avrebbero "spifferato" alcuni membri della troupe. La fine delle riprese è un traguardo importante nello sviluppo di Doomsday, ma come ci ha abituato Marvel, siamo ben lontani dal completamento del film. Dopo una prima rielaborazione, a gennaio 2026 dovrebbero tenersi le riprese aggiuntive che - come da tradizione - saranno avvolte nel massimo riserbo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

