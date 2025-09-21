Avengers | Doomsday celebra la fine delle riprese ma sceneggiatura e cast non sono ancora completi

Ufficialmente le riprese nel Regno Unito sono finite, ma mancano ancora alcuni tasselli al cinecomic Marvel in vista delle future riprese aggiuntive. Le riprese di Avengers: Doomsday nel Regno Unito sono ufficialmente concluse dopo cinque mesi, ma la sceneggiatura e il cast sono ancora work in progress, come avrebbero "spifferato" alcuni membri della troupe. La fine delle riprese è un traguardo importante nello sviluppo di Doomsday, ma come ci ha abituato Marvel, siamo ben lontani dal completamento del film. Dopo una prima rielaborazione, a gennaio 2026 dovrebbero tenersi le riprese aggiuntive che - come da tradizione - saranno avvolte nel massimo riserbo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday celebra la fine delle riprese, ma sceneggiatura e cast non sono ancora completi

