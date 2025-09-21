Avellino in ansia per Giovanni Zeccardo | ore di apprensione per lo storico coreano
Ad Avellino c’è un uomo che lotta tra la vita e la morte. Si chiama Giovanni Zeccardo, ma per molti è sempre stato “il coreano”, figura legata all’Avellino calcio in anni che hanno lasciato memoria nella città.La difficile battaglia in ospedaleOra si trova nel reparto di rianimazione del Moscati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - ansia
Choreutike | Avellino - facebook.com Vai su Facebook
“Partenio-Lombardi” ok: ecco dopo quanto tempo ritroverà la #SerieB #Avellino - X Vai su X
Avellino in ansia per Giovanni Zeccardo: ore di apprensione per lo storico coreano.
Avellino, strage del bus con 40 morti: definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci. «Pronto a costituirsi» - Diventa definitiva la condanna a 6 anni per omicidio colposo e disastro colposo nei confronti dell’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. Segnala ilmessaggero.it
Avellino, strage del bus con 40 morti: definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad Aspi di Senigallia Castellucci. Va in carcere - Diventa definitiva la condanna a 6 anni per omicidio colposo e disastro colposo nei confronti dell’ex ad di Aspi, il senigalliese Giovanni Castellucci. corriereadriatico.it scrive