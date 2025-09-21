Avellino in ansia per Giovanni Zeccardo | ore di apprensione per lo storico coreano

Avellinotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Avellino c’è un uomo che lotta tra la vita e la morte. Si chiama Giovanni Zeccardo, ma per molti è sempre stato “il coreano”, figura legata all’Avellino calcio in anni che hanno lasciato memoria nella città.La difficile battaglia in ospedaleOra si trova nel reparto di rianimazione del Moscati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - ansia

Avellino in ansia per Giovanni Zeccardo: ore di apprensione per lo storico coreano.

