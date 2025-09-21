Avellino ferma il traffico | centro chiuso per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Avellinotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 21 settembre 2025 – Questa mattina, dalle ore 9:00 alle 13:00, il centro di Avellino sarà interdetto al traffico privato. La disposizione è sancita dall'ordinanza n. 535R.O. del Comando di Polizia Municipale, emanata in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - ferma

Avellino ferma il traffico: centro chiuso per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile; Strade chiuse per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: l’ordinanza del Comune; «Ridateci il treno: Avellino non può continuare a restare isolata».

avellino ferma traffico centroAvellino, spaccio nel centro storico, blitz della Volante: arrestato 26enne - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino, nella serata del 13 settembre u. Secondo corriereirpinia.it

Spari contro l’auto in centro ad Avellino, fermati 2 giovani per tentato omicidio - Sono stati individuati i presunti responsabili dell'agguato andato in scena nei giorni scorsi in centro ad Avellino, quando diversi colpi di pistola sono stati esplosi da due persone in sella a una ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Ferma Traffico Centro