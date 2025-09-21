Avellino ferma il traffico | centro chiuso per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Avellino, 21 settembre 2025 – Questa mattina, dalle ore 9:00 alle 13:00, il centro di Avellino sarà interdetto al traffico privato. La disposizione è sancita dall'ordinanza n. 535R.O. del Comando di Polizia Municipale, emanata in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - ferma
Monza-News.it. . La passione della Serie B non si ferma Pubblicati i dati spettatori della 3ª giornata, compresi quelli di Avellino–Monza ? Numeri che raccontano l’entusiasmo dei tifosi in tutta Italia ? Tutti i dati completi su Monza-News.it - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, Aiello: «Tutino resterà fermo un mese e mezzo, salterà circa cinque partite» - X Vai su X
Avellino ferma il traffico: centro chiuso per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile; Strade chiuse per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: l’ordinanza del Comune; «Ridateci il treno: Avellino non può continuare a restare isolata».
Avellino, spaccio nel centro storico, blitz della Volante: arrestato 26enne - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino, nella serata del 13 settembre u. Secondo corriereirpinia.it
Spari contro l’auto in centro ad Avellino, fermati 2 giovani per tentato omicidio - Sono stati individuati i presunti responsabili dell'agguato andato in scena nei giorni scorsi in centro ad Avellino, quando diversi colpi di pistola sono stati esplosi da due persone in sella a una ... Come scrive fanpage.it