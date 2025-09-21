Autunno in arrivo | brusco calo delle temperature e forti piogge sull’Italia

Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “L’anomalo anticiclone subtropicale, responsabile di un weekend ancora dal sapore estivo, nel corso della nuova settimana lascerà spazio a una fresca circolazione depressionaria, responsabile di maltempo anche intenso al Centro-Nord, nonché di un deciso calo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: autunno - arrivo

I traditori italia in arrivo su prime video nell’autunno 2025

Rock star leggendaria in arrivo con un film concerto nei cinema e IMAX questo autunno

Ecco il caschetto perfetto per il rientro: corto, spettinabile ad arte, leggero e di tendenza. Anche per l'autunno in arrivo

Altro caldo, altri record. Da lunedì arrivo dell'autunno, quello serio! #machecaldochefa #caldo #Ticino #Svizzera #MeteoSvizzera - X Vai su X

Alzi la mano chi con l'arrivo dell'autunno non avverta il desiderio di un gustoso piatto caldo, come ad esempio zucca e fagioli all'abruzzese?! Il fagiolo di Frattura, frazione di Scanno, è conosciuto come fagiolo di pane ed è una varietà autoctona che cresce a - facebook.com Vai su Facebook

Autunno in arrivo: brusco calo delle temperature e forti piogge sull’Italia; In arrivo maltempo e brusco calo delle temperature: la settimana parte all’insegna dell’autunno; Autunno in arrivo: calo termico e piogge intense.

Meteo, dall'estate all'autunno in poche ore: brusco calo termico in vista - Tra lunedì e mercoledì temperature in picchiata dopo il caldo anomalo: valori anche sotto la norma al Nord e in Sardegna. Scrive meteo.it

Tempesta d'autunno in arrivo, violenti temporali e rischio allagamenti, calo termico di 10 gradi. Dove e quando, le previsioni - In arrivo svolta stagionale, con forti piogge, violenti temporali, probabili criticità idrogeologiche, in arrivo tempesta d'Equinozio. Segnala ilmessaggero.it