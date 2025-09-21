Auto investe un pedone in via Valle di Rose | è grave FOTO
Un anziano è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 21 settembre a Pescara. In base a una prima ricostruzione dell'aliquota infortunistica della polizia locale, intervenuta sul posto, l'uomo è stato investito da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
