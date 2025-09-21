Auto finisce fuori strada e si schianta sulla Provinciale

Trentotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura all’1 di notte di oggi, domenica 21 settembre, a Magras: un’auto, per cause ancora in corso di chiarimento, ha perso il controllo, è uscita dalla carreggiata della Provinciale 86 su cui stava viaggiando e, da quanto emerso, avrebbe urtato una struttura in legno a bordo strada.A. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

