Auto contro aiuola spartitraffico | palo divelto e conducente in ospedale

BRINDISI - Dopo le 2 di questa notte (tra sabato 20 e domenica 21 settembre 2025), un'auto ha terminato la propria corsa contro un'aiuola spartitraffico, nel centro abitato: il bilancio vede il conducente del mezzo ferito e un palo divelto. È accaduto in via San Giovanni Bosco - all'incrocio con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it