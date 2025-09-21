Autista Amts aggredito Uil Trasporti | Ora basta

"Siamo costretti a commentare un altro episodio di violenza ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale a Catania. Ora basta. ma davvero. Ci aspettiamo fatti concreti in risposta ad aggressioni che sono sempre e comunque ingiustificabili. Noi, intanto, esprimiamo da parte nostra come. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

