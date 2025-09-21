Autista aggredito Comune e Amts si costituiranno parte civile

Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’amministrazione comunale esprimono piena vicinanza e solidarietà all’autista dell’Amts aggredito durante lo svolgimento del proprio servizio. “Un episodio gravissimo - ha detto Trantino- che colpisce non soltanto un lavoratore ma l’intera comunità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: autista - aggredito

Autista Atm aggredito nella notte: bottigliate in testa senza motivo

Autista Atm aggredito con una bottigliata in testa a Milano, fermato il responsabile: “Lo ha colpito senza motivo”

Milano, autista Atm aggredito nella notte con una bottiglia di vetro: un arresto

Parla la moglie dell’autista di Til preso di mira a Santa Croce da due giovani che hanno aggredito anche un 36enne. «Stava andando al lavoro a piedi: quello che è accaduto è un incubo: dovrà subire due operazioni» - facebook.com Vai su Facebook

Il collega dell'autista aggredito in via Saragat: "Reggio è diventata insicura, noi lo vediamo ogni giorno" https://24emilia.com/il-collega-dellautista-aggredito-reggio-e-diventata-insicura-lo-vediamo-ogni-giorno/… - X Vai su X

Autista aggredito, Comune e Amts si costituiranno parte civile; Autista bus aggredito a Catania, la solidarietà del sindaco: «Il Comune si costituirà parte civile»; Autista Amts aggredito, Uil Trasporti: Ora basta.

Catania, l’aggressione all’autista Amts: Comune e azienda parte civile - CATANIA – Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e l’amministrazione comunale esprimono piena vicinanza e solidarietà all’autista d’autobus aggredito durante lo svolgimento del proprio servizio: “Un ... livesicilia.it scrive

Catania, schiaffi e pugni all’autista di un autobus Amts - Una lite, stando alla versione del denunciato, nata perché il conducente avrebbe risposto in maniera poco garbata a una passeggera. Come scrive meridionews.it