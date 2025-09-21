Autista aggredito Comune e Amts si costituiranno parte civile

21 set 2025

Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’amministrazione comunale esprimono piena vicinanza e solidarietà all’autista dell’Amts aggredito durante lo svolgimento del proprio servizio. “Un episodio gravissimo - ha detto Trantino- che colpisce non soltanto un lavoratore ma l’intera comunità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

