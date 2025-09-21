Aurora Tila la madre ?Morena Corbellini | L?assassino di mia figlia ha ucciso anche me Lei era diventata anoressica e non usciva più di casa
Nella puntata di oggi di Verissimo, Silvia Toffanin ospiterà Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, la tredicenne di Piacenza morta lo scorso ottobre precipitando dal settimo piano del. 🔗 Leggi su Leggo.it
Omicidio di Aurora Tila, in aula sarà ascoltato un ex compagno di cella dell'imputato
