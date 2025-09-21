Auriemma rispolvera addirittura Inter Juve del 2018 con Pjanic | A proposito di espulsioni date e non date alla Juventus e che come dice Tudor condizionano una stagione… La frecciata dopo il mancato rosso a Orban! – FOTO

Auriemma, giornalista tifoso del Napoli, ha addirittura rispolverato l’episodio di Pjanic di Inter Juve del 2018 dopo il mancato rosso a Orban. Un post velenoso, una citazione per riaccendere una polemica. Il giornalista Raffaele Auriemma interviene a gamba tesa sul pareggio ricco di veleni di Verona, prendendo spunto dalle proteste del tecnico della Juve, Igor Tudor, per evocare un fantasma del passato: il mancato rosso a Pjanic in un famoso Inter -Juve del 2018. A proposito di espulsioni date e non date alla #Juventus e che, come dice #Tudor, condizionano una stagione. Esiste un termine che #Dante utilizzò nella #divinacommedia che prese dal latino medievale e dal significato "soffrire il contrario". 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Auriemma: «A proposito di espulsioni date e non date».

